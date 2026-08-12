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Tafsir: Yusuf 12:55
Yusuf
55
12:55
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥
قَالَ
ٱجۡعَلۡنِي
عَلَىٰ
خَزَآئِنِ
ٱلۡأَرۡضِۖ
إِنِّي
حَفِيظٌ
عَلِيمٞ
٥٥
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[
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- وتی: بمكه به سهرپهرشتیاری خهزێنهكانی زهوی میصر لهوهی كه خواردن و سهروهت و سامانی تیایه بۆ ئهوهی دادپهروهری بڵاو بكاتهوهو زوڵم و ستهم نههێڵێ وه خهڵكهكه بانگ بكات بۆ عیبادهتی خوای گهوره، (یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- پێغهمبهر بووهو ئهم شتهى به وهحى كردووه، وه ئهمه شهریعهتى ئێمه نیهو له شهریعهتی ئێمهدا دروست نیه داواى دهسهڵات و پۆست بكرێت و پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: ئهوهى داواى بكات پێى نابهخشین) [
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)
] بهدڵنیایى من زۆر پارێزهرم و ههمووی ئهپارێزم، وه زۆر زانام لهم بوارهدا .