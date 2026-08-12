Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:52
Yusuf
52
12:52
ذالك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخاينين ٥٢
ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ ٥٢
ذَٰلِكَ
لِيَعۡلَمَ
أَنِّي
لَمۡ
أَخُنۡهُ
بِٱلۡغَيۡبِ
وَأَنَّ
ٱللَّهَ
لَا
يَهۡدِي
كَيۡدَ
ٱلۡخَآئِنِينَ
٥٢
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی، یان ئافرهتهكه وتى (تهواوتر ئهوهیه ئهمانه قسهى ئافرهتهكهیه چونكه هێشتا یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له بهندینخانه نههاتۆته دهرهوه): تا عهزیزی میصر بزانێ كه من خیانهتم لێ نهكردووه به زینا كردن كاتێك كه خۆی له ماڵ نهبووه بهڵكو تهنها ویستێك بوو [
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢)
] وه خوای گهورهش هیدایهتی نهخشهو پیلانی ناپاكان و خائینان نادات.