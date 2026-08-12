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Tafsir: Yusuf 12:48
Yusuf
48
12:48
ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٤٨
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌۭ شِدَادٌۭ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨
ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
سَبۡعٞ
شِدَادٞ
يَأۡكُلۡنَ
مَا
قَدَّمۡتُمۡ
لَهُنَّ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تُحۡصِنُونَ
٤٨
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ }
أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات.
{ سَبْعٌ شِدَادٌ }
أي: مجدبات جدا
{ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ }
أي: يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا.
{ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ }
أي: تمنعونه من التقديم لهن.