Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:29
Yusuf
29
12:29
يوسف اعرض عن هاذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطيين ٢٩
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ٢٩
يُوسُفُ
أَعۡرِضۡ
عَنۡ
هَٰذَاۚ
وَٱسۡتَغۡفِرِي
لِذَنۢبِكِۖ
إِنَّكِ
كُنتِ
مِنَ
ٱلۡخَاطِـِٔينَ
٢٩
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{شایەتی دانی دووەم بە پاكێتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا
] وتی: ئهى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- پشت لهم شته بكهو بیشارهوهو باسی مهكه [
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ
] به خێزانهكهشى وت: تۆیش داوای لێخۆشبوون بكه لهم تاوانهی كه كردۆته [
إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٢٩)
] به راستى تۆ لهم كارهتدا له ههڵهكاران بوویته.