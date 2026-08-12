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Tafsir: Yusuf 12:27
Yusuf
27
12:27
وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٧
وَإِن
كَانَ
قَمِيصُهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
فَكَذَبَتۡ
وَهُوَ
مِنَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
٢٧
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 12:27 hadi 12:28 kwa Lugha ya Kiingereza
Йусуф заявил, что ее обвинения являются ложными и что она сама пыталась соблазнить его. Визирь выслушал их и оказался в затруднительном положении. Один из них говорил правду, однако он не знал, кто именно был правдив. Однако по воле Всевышнего Аллаха различные обстоятельства и доказательства всегда свидетельствуют в пользу истины. Иногда рабам удается найти эти доказательства, а иногда они остаются незамеченными. В случае с пророком Йусуфом Аллах помог людям разобраться в том, кто говорил правду, дабы со святого пророка и пречистого избранника были сняты лживые обвинения. Один из родственников жены визиря догадался, что есть обстоятельство, которое поможет им разобраться в происшедшем. Он сказал: «Если он добивался ее и пытался соблазнить, а она пыталась оттолкнуть его, то его рубашка должна быть порвана спереди. И если это так, то она говорит правду, а он лжет. Но если она домогалась его, а он пытался убежать от нее, то его рубашка должна быть порвана сзади. И если это так, то она лжет, а он говорит правду».