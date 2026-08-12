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Tafsir: Yusuf 12:23
Yusuf
23
12:23
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ٢٣
وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٢٣
وَرَٰوَدَتۡهُ
ٱلَّتِي
هُوَ
فِي
بَيۡتِهَا
عَن
نَّفۡسِهِۦ
وَغَلَّقَتِ
ٱلۡأَبۡوَٰبَ
وَقَالَتۡ
هَيۡتَ
لَكَۚ
قَالَ
مَعَاذَ
ٱللَّهِۖ
إِنَّهُۥ
رَبِّيٓ
أَحۡسَنَ
مَثۡوَايَۖ
إِنَّهُۥ
لَا
يُفۡلِحُ
ٱلظَّٰلِمُونَ
٢٣
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 12:22 hadi 12:23 kwa Lugha ya Kiingereza
Когда Йусуф обрел достаточную духовную и физическую силу для того, чтобы понести тяжелое бремя пророческого послания, Всевышний Аллах одарил его умением принимать правильные решения и знанием. Он стал пророком и посланником, богословом и праведником. Таким образом Аллах вознаграждает тех, кто исправно поклоняется своему Творцу, делает это искренне и усердно, а также оказывает помощь и делает добро рабам Аллаха. Праведники, которые обладают этими качествами, получают вознаграждение, частью которого становится полезное знание. Из всего сказанного следует, что Йусуф вырос праведным юношей, после чего Аллах почтил его умением справедливо рассудить тяжущихся, огромным знанием и пророческой миссией. А затем Всевышний Аллах подверг его великому испытанию, которое по своей тяжести намного превосходило испытание, которому подвергли Йусуфа его братья.