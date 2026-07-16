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Sad
39
38:39
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩
هَٰذَا
عَطَآؤُنَا
فَٱمۡنُنۡ
أَوۡ
أَمۡسِكۡ
بِغَيۡرِ
حِسَابٖ
٣٩
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Аллах одарил Сулеймана этой великой милостью и сказал: «Мы одарили тебя для того, чтобы ты наслаждался благами своего Господа. Ты можешь одарять этими благами одних и лишать их других, и ты не будешь отвечать за свое решение». Этими словами Всевышний Аллах отметил любовь Сулеймана к справедливости и мудрость принимаемых им решений.