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Maryam
30
19:30
قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ٣٠
قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠
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العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir kwa kundi la aya 19:29 hadi 19:30
Она поступила так, потому что ей было велено знаками объяснить людям, что она дала обет молчания, если люди попытаются заговорить с ней. Когда она показала на младенца и предложила им заговорить с ним, люди удивились ее поступку, потому что дети, как правило, не умеют разговаривать в младенческом возрасте. И в это время младенец заговорил.