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As-Saaffat
162
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
مَآ
أَنتُمۡ
عَلَيۡهِ
بِفَٰتِنِينَ
١٦٢
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir kwa kundi la aya 37:160 hadi 37:162
Они искренни и праведны, и поэтому они говорят о своем Господе только то, что соответствует Его божественному величию. Именно поэтому Всевышний Аллах не опровергает слова искренних верующих.