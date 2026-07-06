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As-Saaffat
159
37:159
سبحان الله عما يصفون ١٥٩
سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩
ﱠ
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
Al-Sa'di
Пречист Всемогущий и Выдержанный Властелин! Его божественные качества совершенны и не имеют ничего общего с тем, что говорят об Аллахе многобожники и неверующие.