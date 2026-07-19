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An-Najm
18
53:18
لقد راى من ايات ربه الكبرى ١٨
لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ١٨
لَقَدۡ
رَأَىٰ
مِنۡ
ءَايَٰتِ
رَبِّهِ
ٱلۡكُبۡرَىٰٓ
١٨
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir kwa kundi la aya 53:18 hadi 53:19
Имеются в виду Рай, Ад и многие другие знамения, которые Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увидел в ночь восхождения на небеса.