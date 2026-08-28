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Tafsir: An-Nabaa 78:5
An-Nabaa
5
78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٥
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 78:5 hadi 78:6 kwa Lugha ya Kiingereza
Они узнают истину, когда падет на них Божья кара, в которую они не веровали, и когда их загонят в Адский Пламень. Им скажут: «Это - тот самый Огонь, который вы считали ложью» (52:14). Далее Всевышний сообщил о Своей милости к людям и привел убедительные доказательства правдивости Его посланников.