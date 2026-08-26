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Tafsir: Al-Qamar 54:27
Al-Qamar
27
54:27
انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ٢٧
إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةًۭ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ٢٧
إِنَّا
مُرۡسِلُواْ
ٱلنَّاقَةِ
فِتۡنَةٗ
لَّهُمۡ
فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ
وَٱصۡطَبِرۡ
٢٧
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Аллах послал им чудесную верблюдицу, которая давала им столько молока, что его хватало, чтобы напоить целый народ. Господь явил самудянам это величайшее знамение, чтобы испытать их. О Салих! Терпеливо продолжай увещевать их и жди. Быть может, они уверуют в тебя. А если нет, то дождись того дня, когда Аллах расправится с ними.