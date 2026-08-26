Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qamar 54:10
Al-Qamar
10
54:10
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ ١٠
فَدَعَا
رَبَّهُۥٓ
أَنِّي
مَغۡلُوبٞ
فَٱنتَصِرۡ
١٠
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 54:10 hadi 54:11 kwa Lugha ya Kiingereza
У меня нет больше сил сражаться с ними. Лишь немногие поверили мне, и нас так мало, что мы не можем противостоять целому народу язычников. Помоги же мне, Господи! В другом кораническом откровении сообщается, что Нух взмолился: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!» (71:26). Аллах ответил на его мольбу и помог ему одолеть язычников. Всевышний сказал: