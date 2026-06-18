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Al-Qalam
44
68:44
فذرني ومن يكذب بهاذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ٤٤
فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٤
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العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir kwa kundi la aya 68:43 hadi 68:44
Воздаяние Аллаха всегда соответствует человеческим деяниям. В мирской жизни нечестивцев призывали поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей, но они сочли это недостойным себя и отказались. А ведь они тогда были в полном здравии, и ничто не заставляло их поступать так. Посему не спрашивай в Судный день об их участи и печальном исходе - на них разгневался Аллах, для них настал час возмездия и они лишились любой возможности исправить содеянное, ибо ни раскаяние, ни мольбы о прощении уже не помогут им. Воистину, это напоминание не может не встревожить сердца и не заставить их опасаться грехов и неповиновения Аллаху.