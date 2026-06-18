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Al-Qalam
30
68:30
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠
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Al-Sa'di
Unasoma tafsir kwa kundi la aya 68:30 hadi 68:31
Они осознали свою ошибку, но наказание Аллаха уже поразило их сад, и ничто не могло вернуть его. Возможно, их слова восхваления Аллаха и признание ими своей вины принесли им пользу, смягчили тяжесть их прегрешения и были словами раскаяния. В любом случае, они горько пожалели о содеянном и стали попрекать друг друга в совершении грехов.