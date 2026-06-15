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Al-Maidah
83
5:83
واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ٨٣
وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ٨٣
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العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir kwa kundi la aya 5:81 hadi 5:83
Вера в Аллаха, Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и то, что было ниспослано ему, обязывает раба любить Аллаха, дружить с Его возлюбленными рабами и враждовать со всеми, кто отказывается уверовать в Него, враждует с Ним и увязает в грехах. Отказ от дружбы с Его врагами является обязательным требованием любви к Нему и веры в Него. Что же касается нечестивцев, то они не выполняют этого требования, и это значит, что они не уверовали в Аллаха. Большинство из них уклоняются от повиновения Аллаху и не желают уверовать в Него и Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А дружба с врагами Аллаха является всего лишь одним из проявлений их нечестия и грехопадения.