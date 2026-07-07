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Al-Jinn
9
72:9
وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا ٩
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَـٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًۭا رَّصَدًۭا ٩
وَأَنَّا
كُنَّا
نَقۡعُدُ
مِنۡهَا
مَقَٰعِدَ
لِلسَّمۡعِۖ
فَمَن
يَسۡتَمِعِ
ٱلۡأٓنَ
يَجِدۡ
لَهُۥ
شِهَابٗا
رَّصَدٗا
٩
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
Al-Sa'di
Мы восседали на седалища и узнавали с небес то, что позволял нам узнать Аллах. Но теперь нас подстерегают падучие звезды, которые готова уничтожить и сжечь любого беса, подслушавшего весть с небес. Джинны поняли, что порядок на небесах изменился неспроста - произошло нечто великое, важное. Они решили, что Всевышний Аллах либо задумал низвести на землю великое добро, либо пожелал сотворить на ней ужасное зло. Поэтому они сказали: