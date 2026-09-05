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Tafsir: Al-Baqarah 2:59
Al-Baqarah
59
2:59
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ٥٩
فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٥٩
فَبَدَّلَ
ﱗ
ٱلَّذِينَ
ﱘ
ظَلَمُواْ
ﱙ
قَوۡلًا
ﱚ
غَيۡرَ
ﱛ
ٱلَّذِي
ﱜ
قِيلَ
ﱝ
لَهُمۡ
ﱞ
فَأَنزَلۡنَا
ﱟ
عَلَى
ﱠ
ٱلَّذِينَ
ﱡ
ظَلَمُواْ
ﱢ
رِجۡزٗا
ﱣ
مِّنَ
ﱤ
ٱلسَّمَآءِ
ﱥ
بِمَا
ﱦ
كَانُواْ
ﱧ
يَفۡسُقُونَ
ﱨ
٥٩
ﱩ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wale wajeuri waliyo wapotevu, katika wana wa Isrāīl, walibadilisha neno la Mwenyezi Mungu na wakaipotoa kauli pamoja na kitendo. Kwani waliingia, na huku wakijikokota kwa matako na wakisema, “habbah fī sha’rah’ (mbegu unyweleni.)”, wakiifanyia maskhara dini ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Aliwateremshia adhabu kutoka mbinguni kwa sababu ya kuasi kwao na kutoka kwao kwenye utiifu kwa Mwenyezi Mungu.