Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
5
2:5
اولايك على هدى من ربهم واولايك هم المفلحون ٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًۭى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥
أُوْلَٰٓئِكَ
عَلَىٰ
هُدٗى
مِّن
رَّبِّهِمۡۖ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ
ٱلۡمُفۡلِحُونَ
٥
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ
] ئهم كهسانهی كه تهقواو ئیمانیان كۆ كردۆتهوه وه فهرزهكان ئهنجام ئهدهن لهسهر هیدایهت و ڕێنمایی و ڕووناكین لهلایهن پهروهردگاریانهوه [
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)
] وه ئهم كهسانه سهربهرزو سهرفرازو سهركهوتوون له دونیاو دواڕۆژدا، پاشان خوای گهوره دێته سهر باسكردنی كافران.