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Tafsir: Al-Baqarah 2:46
Al-Baqarah
46
2:46
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون ٤٦
ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ٤٦
ٱلَّذِينَ
ﲪ
يَظُنُّونَ
ﲫ
أَنَّهُم
ﲬ
مُّلَٰقُواْ
ﲭ
رَبِّهِمۡ
ﲮ
وَأَنَّهُمۡ
ﲯ
إِلَيۡهِ
ﲰ
رَٰجِعُونَ
ﲱ
٤٦
ﲲ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wenye kumcha Mwenyezi Mungu na kutaraji Malipo yaliyoko Kwake, wenye kuamini kwa yakini kuwa wao ni wenye kukutana na Mola wao, Aliyetukuka na kushinda, baada ya kufa, na kuwa wao ni wenye kurejea Kwake Siku ya Kiama kwa kuhesabiwa na kulipwa.