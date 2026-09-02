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Tafsir: Al-Baqarah 2:33
Al-Baqarah
33
2:33
قال يا ادم انبيهم باسمايهم فلما انباهم باسمايهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ٣٣
قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣
قَالَ
ﱾ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﱿ
أَنۢبِئۡهُم
ﲀ
بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ
ﲁﲂ
فَلَمَّآ
ﲃ
أَنۢبَأَهُم
ﲄ
بِأَسۡمَآئِهِمۡ
ﲅ
قَالَ
ﲆ
أَلَمۡ
ﲇ
أَقُل
ﲈ
لَّكُمۡ
ﲉ
إِنِّيٓ
ﲊ
أَعۡلَمُ
ﲋ
غَيۡبَ
ﲌ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲍ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲎ
وَأَعۡلَمُ
ﲏ
مَا
ﲐ
تُبۡدُونَ
ﲑ
وَمَا
ﲒ
كُنتُمۡ
ﲓ
تَكۡتُمُونَ
ﲔ
٣٣
ﲕ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenyezi Mungu Alisema, “Ewe Ādam! Waambie majina ya vitu hivi ambayo walishindwa kuyajua.” Ādam alipowaambia hayo majina, Mwenyezi Mungu Alisema kuwaambia Malaika, “Niliwaambia kuwa Mimi ninayajua yaliyofichika kwenu, ya mbinguni na ardhini, na ninayajua mnayoyafanya kwa dhahiri na mnayoyafanya kwa siri.”