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Tafsir: Al-Baqarah 2:30
Al-Baqarah
30
2:30
واذ قال ربك للملايكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون ٣٠
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌۭ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةًۭ ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠
وَإِذۡ
ﱁ
قَالَ
ﱂ
رَبُّكَ
ﱃ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱄ
إِنِّي
ﱅ
جَاعِلٞ
ﱆ
فِي
ﱇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱈ
خَلِيفَةٗۖ
ﱉﱊ
قَالُوٓاْ
ﱋ
أَتَجۡعَلُ
ﱌ
فِيهَا
ﱍ
مَن
ﱎ
يُفۡسِدُ
ﱏ
فِيهَا
ﱐ
وَيَسۡفِكُ
ﱑ
ٱلدِّمَآءَ
ﱒ
وَنَحۡنُ
ﱓ
نُسَبِّحُ
ﱔ
بِحَمۡدِكَ
ﱕ
وَنُقَدِّسُ
ﱖ
لَكَۖ
ﱗﱘ
قَالَ
ﱙ
إِنِّيٓ
ﱚ
أَعۡلَمُ
ﱛ
مَا
ﱜ
لَا
ﱝ
تَعۡلَمُونَ
ﱞ
٣٠
ﱟ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kumbuka, ewe Mtume, Aliposema Mola wako kuwaambia Malaika, “Mimi nitawaweka watu kwenye ardhi, ili waiimarishe kwa kupishana: wakiondoka watu watakuja wengine baada yao.” Wakasema, “Ewe Mola wetu! Tufundishe na utuongoze, ni kwa hekima gani kuwaumba hawa, pamoja na kuwa mambo yao yatakuwa ni kuleta uharibifu katika ardhi na kumwaga damu kwa dhulma na uonevu, na hali sisi tuko chini ya amri yako: tunakuepusha na mabaya maepusho yanayonasibiana na Sifa zako njema na utukufu Wako, na tunakusifu kwa kila sifa za ukamilifu na utukufu?” Mwenyezi Mungu Akasema kuwaambia, “Mimi najua msiyoyajua kuhusu uzito wa maslahi katika kuwaumba wao.”