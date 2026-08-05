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Tafsir: Al-An-Am 6:8
Al-An-Am
8
6:8
وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ٨
وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌۭ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًۭا لَّقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٨
وَقَالُواْ
لَوۡلَآ
أُنزِلَ
عَلَيۡهِ
مَلَكٞۖ
وَلَوۡ
أَنزَلۡنَا
مَلَكٗا
لَّقُضِيَ
ٱلۡأَمۡرُ
ثُمَّ
لَا
يُنظَرُونَ
٨
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Проявляя упорство, причиной которого было невежество и отсутствие логического мышления, язычники удивлялись тому, что к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, не спускался ангел, который помогал бы ему выполнять возложенную на него миссию. Они полагали, что Аллах передает Свое послание только через ангелов, и не признавали миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который был смертным человеком. Аллах же разъяснил, что избрание посланника из числа людей было проявлением Его милости и сострадания к рабам, потому что люди получили возможность уверовать в сокровенное на основании твердого знания и полной убежденности. Если бы Аллах передал людям Свое послание через ангела, то их вера не опиралась бы на истинное знание. Напротив, она представляла бы собой признание очевидного, что само по себе не приносит людям никакой пользы. Но самое главное - большинство неверующих даже после этого отказались бы уверовать, и тогда Аллах непременно вынес бы приговор и погубил бы их без промедления. Никто из них не получил бы отсрочки, поскольку Аллах всегда поступает так с теми, кто требует показать знамения, а затем отказывается уверовать в них. Гораздо больше пользы люди могут извлечь из того, что Аллах отправил к ним посланника из числа людей, подкрепил его ясными знамениями и предоставил отсрочку неблагодарным и неверующим. Аллах знал, что так будет лучше для людей, и проявил к ним сострадание. Что же касается требований неверующих отправить к ним ангела, то такие требования очень опасны, если бы только они понимали это. Но даже если бы Аллах отправил к ним ангела, они все равно не смогли бы перенять от него знания и не выдержали бы такого испытания, потому что их возможности весьма ограниченны. Вот почему далее Всевышний сказал: