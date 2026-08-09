Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An-Am 6:77
Al-An-Am
77
6:77
فلما راى القمر بازغا قال هاذا ربي فلما افل قال لين لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين ٧٧
فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًۭا قَالَ هَـٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ٧٧
فَلَمَّا
رَءَا
ٱلۡقَمَرَ
بَازِغٗا
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّيۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَ
قَالَ
لَئِن
لَّمۡ
يَهۡدِنِي
رَبِّي
لَأَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلضَّآلِّينَ
٧٧
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 6:77 hadi 6:78 kwa Lugha ya Kiingereza
Когда появилась восходящая луна, которая отличалась от других небесных тел и светилась сильнее, он опять сделал вид, что согласен с язычниками. Ибрахим воскликнул: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не поведет меня прямым путем, то я непременно окажусь среди заблудших». Он ощутил сильную нужду в верном руководстве своего Господа и понял, что если Он не наставит его на прямой путь, то этого не сделает никто другой, и если Он не поможет ему совершать богоугодные дела, то никто другой не окажет ему такой поддержки.