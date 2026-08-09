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Tafsir: Al-An-Am 6:64
Al-An-Am
64
6:64
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ٦٤
قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍۢ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ٦٤
قُلِ
ٱللَّهُ
يُنَجِّيكُم
مِّنۡهَا
وَمِن
كُلِّ
كَرۡبٖ
ثُمَّ
أَنتُمۡ
تُشۡرِكُونَ
٦٤
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Al-Sa'di
О Пророк! Обратись к многобожникам, которые приобщают сотоварищей к Аллаху и взывают помимо Него к другим божествам. Убеди их в необходимости поклоняться только одному Богу, опираясь на их убежденность в существовании только одного Господа. Скажи им: «Кто избавляет вас от несчастий и трудностей, которые случаются с вами на суше и на море и от которых вы не можете избавиться самостоятельно? В таких ситуациях вы начинаете взывать к своему Господу со смирением, от всей души, а ваши уста не перестают повторять молитвы. Вы просите Его избавить вас от беды и обещаете быть благодарными Ему, признавать Его щедроты, использовать их для совершения богоугодных поступков и не пользоваться ими для совершения грехов. Аллах спасает вас от этого несчастья и от многих других, но вы не выполняете своих обещаний и забываете о милости, которую Он оказывает вам. Что может быть более убедительным свидетельством порочности язычества и справедливости единобожия?!»