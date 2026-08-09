Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An-Am 6:51
Al-An-Am
51
6:51
وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ٥١
وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّۭ وَلَا شَفِيعٌۭ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥١
وَأَنذِرۡ
بِهِ
ٱلَّذِينَ
يَخَافُونَ
أَن
يُحۡشَرُوٓاْ
إِلَىٰ
رَبِّهِمۡ
لَيۡسَ
لَهُم
مِّن
دُونِهِۦ
وَلِيّٞ
وَلَا
شَفِيعٞ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
٥١
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بهو قورئانه پیرۆزه ئینزاری ئهو كهسانه بكه كه ئهترسێن لهوهی كه له ڕۆژی قیامهتدا خوای گهوره حهشریان بكات و زیندوویان بكاتهوهو لێپرسینهوهیان لهگهڵدا بكات [
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
] كه لهو ڕۆژهدا هیچ دۆست و خۆشهویستێكیان نیه كه دۆستایهتی و خۆشهویستییان بكات، وه هیچ پشتیوانێكیان نیه كه پشتیوانیان بێت، وه سهرخهرو تكاكارێكیان لای خوای گهوره نیه تكایان بۆ بكات [
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٥١)
] بهڵكو بهم ئاگاداركردنهوهو ترساندنه تهقوای خوای گهوره بكهن وه بۆ لای خوای گهوره بگهڕێنهوه.