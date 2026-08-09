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Tafsir: Al-An-Am 6:36
Al-An-Am
36
6:36
۞ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ٣٦
۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٦
۞ إِنَّمَا
يَسۡتَجِيبُ
ٱلَّذِينَ
يَسۡمَعُونَۘ
وَٱلۡمَوۡتَىٰ
يَبۡعَثُهُمُ
ٱللَّهُ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
يُرۡجَعُونَ
٣٦
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Al-Sa'di
О Пророк! Ответить на твой призыв, принять твое послание и покориться твоим повелениям и запретам могут только те, которые всем сердцем внимают тому, что приносит им пользу. Такие люди обладают разумом и способностью слушать. Под способностью слушать здесь подразумевается умение слушать сердцем и отвечать на призыв, а не просто способность слушать ушами, которой обладают как праведники, так и нечестивцы. Всевышний Аллах довел истину до сведения всех творений, несущих ответственность за свои дела. Все они услышали Его знамения, и если они отказались принять их, то они не найдут оправдания своему поступку. Затем Аллах сообщил, что мертвые будут воскрешены и вернутся к Нему. Согласно одному толкованию, смысл этих слов нужно противопоставить смыслу предыдущего высказывания, то есть ответить на пророческий призыв могут только люди с живыми душами, поскольку те, чьи души уже мертвы, не понимают того, что может осчастливить их и принести им спасение. Они не внимают пророческому призыву и не повинуются его велениям, когда же наступит День воскресения, Аллах воскресит их и соберет к Себе. Согласно другому толкованию, которое опирается на очевидный смысл аята, Всевышний Аллах подтвердил истинность воскрешения и обещал воскресить покойников в Судный день, а затем поведать им о том, что они совершили. В таком случае обсуждаемый нами аят вдохновляет рабов отвечать на призыв Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и предостерегает их от ослушания.