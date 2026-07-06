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Adh-Dhaariyat
30
51:30
قالوا كذالك قال ربك انه هو الحكيم العليم ٣٠
قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠
قَالُواْ
كَذَٰلِكِ
قَالَ
رَبُّكِۖ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡعَلِيمُ
٣٠
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
Aa
العربية
Al-Sa'di
Господь Он предопределил это, и это непременно сбудется. А могуществу Аллаха не следует удивляться! Среди Его прекрасных имен - Мудрый и Знающий. Он расставляет все по своим местам и осведомлен о всякой вещи, посему покоритесь Его воле и благодарите Его за оказанную милость.