Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ad-Dahr
9
76:9
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ٩
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءًۭ وَلَا شُكُورًا ٩
إِنَّمَا
نُطۡعِمُكُمۡ
لِوَجۡهِ
ٱللَّهِ
لَا
نُرِيدُ
مِنكُمۡ
جَزَآءٗ
وَلَا
شُكُورًا
٩
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir kwa kundi la aya 76:7 hadi 76:9
Они исполняют данные ими обеты и не нарушают соглашения. А если они исполняют обеты, которые становятся обязательными только тогда, когда человек сам обязуется исполнить их, то они тем более выполняют доподлинно обязательные предписания. Они знают, что зло Судного дня будет очень велико и широко распространится во владениях Аллаха. И поэтому они боятся того, что это зло может коснуться их, и избегают всего, что может привести к этому.