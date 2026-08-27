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Tafsir: Ad-Dahr 76:8
Ad-Dahr
8
76:8
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَيُطۡعِمُونَ
ٱلطَّعَامَ
عَلَىٰ
حُبِّهِۦ
مِسۡكِينٗا
وَيَتِيمٗا
وَأَسِيرًا
٨
Tafsir
Tabaka
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Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid haipatikani kwa aya hii