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Ad-Dahr
26
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
ٱلَّيۡلِ
فَٱسۡجُدۡ
لَهُۥ
وَسَبِّحۡهُ
لَيۡلٗا
طَوِيلًا
٢٦
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, повиноваться Ему и часто поминать Его, потому что именно это является источником стойкости и терпения. К поминанию Аллаха относятся обязательные намазы, а также связанные с ними дополнительные молитвы, и слова поминания, восхваления и возвеличивания Аллаха, произносимые в эти часы. О Мухаммад! Часто совершай земные поклоны, поклоняйся Аллаху и славь Его долгой ночью. Всевышний сказал: «О закутавшийся! Простаивай ночь без малого, половину ночи или чуть меньше того, или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением» (73:1–4).