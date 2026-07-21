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Ad-Dahr
25
76:25
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥
وَٱذۡكُرِ
ٱسۡمَ
رَبِّكَ
بُكۡرَةٗ
وَأَصِيلٗا
٢٥
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir kwa kundi la aya 76:24 hadi 76:25
Стойко переноси тяготы предопределения и не проявляй негодования. Исполняй повеления религии, и пусть ни какое препятствие не останавливает тебя. Не повинуйся тем, которые противятся воле Господа и желают помешать тебе. Среди таких людей есть грешники, которые совершают грехи и ослушаются Аллаха, а также неверующие. Поистине, покоряясь неверующим, грешникам и распутникам, ты непременно станешь ослушаться Аллаха, ибо они повелевают совершать только то, чего желают их порочные сердца.