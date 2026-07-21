Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ad-Dahr
20
76:20
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَإِذَا
رَأَيۡتَ
ثَمَّ
رَأَيۡتَ
نَعِيمٗا
وَمُلۡكٗا
كَبِيرًا
٢٠
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Созерцая совершенные прелести, которые будут окружать обитателей Рая, ты увидишь благодать и великую власть. Ты увидишь людей, владеющих прекрасными горницами неописуемой красоты и цветущими садами с низко свисающими плодами, вкусными фруктами, текучими ручьями и птицами, которые изумляют сердца и радуют души. Их жены будут совершенством прелести и целомудрия. Они будут прекрасны и душой, и телом. Добротные и красивые, они будут доставлять душе необычайное наслаждение и великую радость. А присутствие вечно юных отроков будет вселять в их души покой и делать их жизнь беззаботной. Наряду с этим они обретут благоволение Милостивого Господа, будут внимать Его речам, наслаждаться близостьюкНему,радоватьсяЕгоблагосклонностиивосторгатьсявечнымблаженством. А с каждым мигом это блаженство будет увеличиваться и увеличиваться. Пречист Истинный и Явный Властелин, Чьи сокровищницы не иссякают и Чья добродетель не угасает! Его прекрасные качества бесконечны, как бесконечны Его любовь и доброта!