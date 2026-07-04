Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
71
12:71
قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون ٧١
قَالُوا۟ وَأَقْبَلُوا۟ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ٧١
قَالُواْ
وَأَقۡبَلُواْ
عَلَيۡهِم
مَّاذَا
تَفۡقِدُونَ
٧١
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Братья Йусуфа повернулись лицом к египтянам для того, чтобы снять с себя подозрения. Вор всегда стремится поскорее сбежать от того, кого он обокрал, а братья Йусуфа сами направились в сторону египтян. Они желали оправдаться и снять с себя предъявленные им обвинения. Они спросили: «Что вы ищете? Что такое мы украли у вас?» Они были уверены в том, что абсолютно невиновны.