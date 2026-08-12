Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Yusuf 12:48
Yusuf
48
12:48
ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٤٨
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌۭ شِدَادٌۭ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨
ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
سَبۡعٞ
شِدَادٞ
يَأۡكُلۡنَ
مَا
قَدَّمۡتُمۡ
لَهُنَّ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تُحۡصِنُونَ
٤٨
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ }
أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات.
{ سَبْعٌ شِدَادٌ }
أي: مجدبات جدا
{ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ }
أي: يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا.
{ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ }
أي: تمنعونه من التقديم لهن.