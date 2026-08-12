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Tefsir: Yusuf 12:40
Yusuf
40
12:40
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباوكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذالك الدين القيم ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٤٠
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءًۭ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠
مَا
تَعۡبُدُونَ
مِن
دُونِهِۦٓ
إِلَّآ
أَسۡمَآءٗ
سَمَّيۡتُمُوهَآ
أَنتُمۡ
وَءَابَآؤُكُم
مَّآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
بِهَا
مِن
سُلۡطَٰنٍۚ
إِنِ
ٱلۡحُكۡمُ
إِلَّا
لِلَّهِ
أَمَرَ
أَلَّا
تَعۡبُدُوٓاْ
إِلَّآ
إِيَّاهُۚ
ذَٰلِكَ
ٱلدِّينُ
ٱلۡقَيِّمُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٤٠
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Al-Sa'di
Вы придумали для своих идолов имена и назвали их богами, а ведь за этими именами ничего не кроется. Ваши идолы совершенно не обладают качествами, благодаря которым они заслуживали бы обожествления. Аллах не повелевал поклоняться этим вымышленным божествам. Напротив, Аллах запретил поступать таким образом и разъяснил порочность идолопоклонства. И если Всевышний Аллах не ниспослал никакого довода в пользу идолопоклонства, то никому не удастся оправдать или обосновать язычество и многобожие. Законодательная власть принадлежит одному Аллаху. Он повелевает и запрещает, издает законы и ниспосылает предписания. Он повелел поклоняться Ему одному и исповедовать единственную правильную религию. Только она помогает людям обрести благо, тогда как все остальные религии являются ошибочными и обрекают своих приверженцев на злосчастье. Если бы люди понимали истинную суть вещей, то они осознали бы огромную разницу между единобожием и язычеством. Однако большинство людей не ведают этого и по этой причине увязают в омуте многобожия. Такими словами Йусуф призывал двух юношей, оказавшихся в темнице вместе с ним, впредь поклоняться только Аллаху и искренне служить Ему одному. Если они ответили на его призыв и покорились истине, то заслужили величайшую милость Господа. А если они отдали предпочтение многобожию, то лишились возможности оправдать свои злодеяния неосведомленностью. Затем святой пророк исполнил обещанное и истолковал увиденные ими сновидения. Йусуф сказал: