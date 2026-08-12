Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Yusuf 12:23
Yusuf
23
12:23
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ٢٣
وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٢٣
وَرَٰوَدَتۡهُ
ٱلَّتِي
هُوَ
فِي
بَيۡتِهَا
عَن
نَّفۡسِهِۦ
وَغَلَّقَتِ
ٱلۡأَبۡوَٰبَ
وَقَالَتۡ
هَيۡتَ
لَكَۚ
قَالَ
مَعَاذَ
ٱللَّهِۖ
إِنَّهُۥ
رَبِّيٓ
أَحۡسَنَ
مَثۡوَايَۖ
إِنَّهُۥ
لَا
يُفۡلِحُ
ٱلظَّٰلِمُونَ
٢٣
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{داوێنپاكیو بە ئەمەكی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ
] ئهو ئافرهتهی كه له ماڵهوه بوو خێزانهكهی عهزیز به نهرم و نیانی داوای لێ كرد كه كاری خراپی لهگهڵدا بكات، چونكه زۆر سهرسام بوو به جوانیهكهى و زۆر خۆشیئهویست [
وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ
] وه دهرگاكانی ههمووی داخست كه وتراوه: حهوت دهرگا بووه [
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ
] وتی: وهره پێشهوه كاری خراپم لهگهڵدا ئهنجام بده، وه به [
هِئْتُ لَكَ
] دهخوێنرێتهوه، واته: خۆم بۆت ئاماده كردووه [
قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: پهنا ئهگرم بهخوای گهوره [
إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ
] هاوسهرهكهی تۆ گهورهی منه ئهو چاكهی لهگهڵدا كردووم و خزمهتی كردووم چۆن من خیانهتی لێ ئهكهم [
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢٣)
] ههر كهسێك كه ستهم بكات بهدڵنیایى سهرفرازو سهركهوتوو نابێ.