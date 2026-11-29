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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 83
Ya-Sin
83
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣
فَسُبۡحَٰنَ
ﳄ
ٱلَّذِي
ﳅ
بِيَدِهِۦ
ﳆ
مَلَكُوتُ
ﳇ
كُلِّ
ﳈ
شَيۡءٖ
ﳉ
وَإِلَيۡهِ
ﳊ
تُرۡجَعُونَ
ﳋ
٨٣
ﳌ
I lartë është Ai ë në dorën e Tij është pushteti mbi çdo send dhe vetëm te Ai ktheheni.
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Tafsir Fathul Majid
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