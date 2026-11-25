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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 81
Ya-Sin
81
36:81
اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٨١
أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ ٨١
أَوَلَيۡسَ
ﲩ
ٱلَّذِي
ﲪ
خَلَقَ
ﲫ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲬ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲭ
بِقَٰدِرٍ
ﲮ
عَلَىٰٓ
ﲯ
أَن
ﲰ
يَخۡلُقَ
ﲱ
مِثۡلَهُمۚ
ﲲﲳ
بَلَىٰ
ﲴ
وَهُوَ
ﲵ
ٱلۡخَلَّٰقُ
ﲶ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲷ
٨١
ﲸ
A nuk është i fuqishëm Ai, që kerijoi qiejt e tokën, të krijojë njerëz sikundër që i krijoi ata? Po Ai është krijuesi, i dijshmi.
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Tafsir Fathul Majid
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