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Taha
89
20:89
افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ٨٩
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًۭا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ٨٩
أَفَلَا
يَرَوۡنَ
أَلَّا
يَرۡجِعُ
إِلَيۡهِمۡ
قَوۡلٗا
وَلَا
يَمۡلِكُ
لَهُمۡ
ضَرّٗا
وَلَا
نَفۡعٗا
٨٩
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Al-Sa'di
Неужели они не задумывались над тем, почему этот телец не разговаривает с ними и не отвечает речью на их обращения? Неужели они не видели, что он не способен принести им пользу или причинить вред? Истинное божество заслуживает поклонения благодаря своим совершенным качествам, божественным речам и достохвальным деяниям. Как же может человек, который по воле Аллаха обладает даром речи и способен творить добрые и злые дела, поклоняться творению, которое уступает ему по своим качествам?