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Taha
57
20:57
قال اجيتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ٥٧
قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٥٧
قَالَ
أَجِئۡتَنَا
لِتُخۡرِجَنَا
مِنۡ
أَرۡضِنَا
بِسِحۡرِكَ
يَٰمُوسَىٰ
٥٧
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العربية
Al-Sa'di
Он решил, что показанные Мусой чудеса были всего лишь колдовством, посредством которого Муса стремился изгнать египтян из их земель, стать властелином Египта и оказывать влияние на умы людей. Фараон сказал своему народу, что Муса преследует такие цели, потому что знал, что человеческая душа всегда испытывает влечение к родной земле и не желает расставаться с ней. Тем самым он попытался вызвать у народа отвращение к проповедям Мусы и подтолкнуть людей на борьбу против него.