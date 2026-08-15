Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Taha 20:130
Taha
130
20:130
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ١٣٠
فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٣٠
فَٱصۡبِرۡ
عَلَىٰ
مَا
يَقُولُونَ
وَسَبِّحۡ
بِحَمۡدِ
رَبِّكَ
قَبۡلَ
طُلُوعِ
ٱلشَّمۡسِ
وَقَبۡلَ
غُرُوبِهَاۖ
وَمِنۡ
ءَانَآيِٕ
ٱلَّيۡلِ
فَسَبِّحۡ
وَأَطۡرَافَ
ٱلنَّهَارِ
لَعَلَّكَ
تَرۡضَىٰ
١٣٠
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ ئارام بگره لهسهر ئهو ههموو قسه پووچهڵانهی كه به تۆی ئهڵێن كه ئهڵێن جادووگهرهو درۆزنهو شاعیره [
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
] وه تۆ تهسبیحاتی خوای گهوره بكه، یاخود نوێژ بكه پێش خۆر كهوتن كه نوێژی بهیانییه [
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
] وه پێش خۆر ئاوابوون كه نوێژی عهصره [
وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ
] وه له كاتی شهویشدا كه نوێژی عیشایه نوێژ بكه [
وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
] وه ئهمسهرو ئهوسهری ڕۆژیش كه مهغریب و نیوهڕۆیه [
لَعَلَّكَ تَرْضَى (١٣٠)
] بهڵكو ئهوهنده عیبادهتی خوای گهوره بكهی تا ڕهزامهندی خوای گهوره بهدهست بێنی.