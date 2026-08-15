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Tefsir: Taha 20:125
Taha
125
20:125
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًۭا ١٢٥
قَالَ
رَبِّ
لِمَ
حَشَرۡتَنِيٓ
أَعۡمَىٰ
وَقَدۡ
كُنتُ
بَصِيرٗا
١٢٥
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العربية
Al-Sa'di
Неверные будут унижены и раздосадованы. Их положение будет причинять им невыносимые страдания, и они будут вспоминать о том, что в своей мирской жизни они были зрячими. И поэтому они спросят, почему они оказались в таком отвратительном положении.