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Tefsir: Taha 20:124
Taha
124
20:124
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ١٢٤
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ١٢٤
وَمَنۡ
أَعۡرَضَ
عَن
ذِكۡرِي
فَإِنَّ
لَهُۥ
مَعِيشَةٗ
ضَنكٗا
وَنَحۡشُرُهُۥ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
أَعۡمَىٰ
١٢٤
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{پشت كردن لە ئیسلام هۆكاری ژیان ناخۆشییە} [
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
] وه ههر كهسێكیش پشت له دین و قورئانهكهی من بكات [
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
] ئهوه به دڵنیایى ژیانێكی تهنگ و تهسك له دونیادا ئهیژێنین له دوودڵى و گومان و دڵهڕاوكێ و شڵهژاویدا دهژێت، وه لهناو گۆریشدا سزا دهدرێت و گۆڕهكهى لێ تهسك دهكرێتهوه تا پهراسوهكانى ههموو دهشكێت [
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤)
] وه له ڕۆژی قیامهتیشدا به كوێری حهشری ئهكهین.