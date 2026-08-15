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Tefsir: Taha 20:118
Taha
118
20:118
ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ١١٨
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١١٨
إِنَّ
لَكَ
أَلَّا
تَجُوعَ
فِيهَا
وَلَا
تَعۡرَىٰ
١١٨
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى )
إنما قرن بين الجوع والعري; لأن الجوع ذل الباطن ، والعري ذل الظاهر .