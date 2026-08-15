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Tefsir: Taha 20:108
Taha
108
20:108
يوميذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمان فلا تسمع الا همسا ١٠٨
يَوْمَئِذٍۢ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًۭا ١٠٨
يَوۡمَئِذٖ
يَتَّبِعُونَ
ٱلدَّاعِيَ
لَا
عِوَجَ
لَهُۥۖ
وَخَشَعَتِ
ٱلۡأَصۡوَاتُ
لِلرَّحۡمَٰنِ
فَلَا
تَسۡمَعُ
إِلَّا
هَمۡسٗا
١٠٨
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Al-Sa'di
Как только люди воскреснут из могил, они услышал зов глашатая, который велит им явиться на ристалище Судного дня. Они поспешно ответят на его призыв и устремятся к ристалищу. И при этом ни один человек не повернет вспять и не свернет направо или налево. Зов глашатая будет правдивым и истинным, и все люди услышат его и покорно явятся к Милостивому Аллаху. Вокруг будет царить тишина, нарушать которую будут только звуки шагов и робкий шепот. Люди будут охвачены страхом и молча будут дожидаться приговора Милостивого Аллаха, а их лица будут выражать смирение и покорность. Богатые и бедные, мужчины и женщины, свободные и рабы, правители и простолюдины - в этот великий час все они будут молча стоять на коленях, притупив взоры и склонив головы, не ведая о том, что ожидает их впереди. Всевышний сказал: «Когда же раздастся Оглушительный глас, в тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна» (80:33–37). И тогда справедливый Судия вынесет свой приговор, по которому праведники будут щедро вознаграждены, а грешники окажутся в великом убытке. Но при этом все творения смогут убедиться в милости, добродетели и всепрощении своего Великодушного, Милостивого и Милосердного Господа. Безграничность божественной милости невозможно ни передать словами, ни представить, но в День воскресения все творения станут очевидцами того, как этой милости будут удостоены праведники, которые уверовали в Аллаха и Его посланников. Почему же мы смеем надеяться на это? Почему мы верим в это? Потому что мы твердо знаем, что милость Аллаха превосходит Его гнев. Его великодушие объемлет все сущее, и для того чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на неисчислимые мирские блага, которыми облагодетельствованы творения. Что же касается Последней жизни, то при упоминании о ней Всевышний Аллах неоднократно называл себя Милостивым: «Их голоса перед Милостивым будут смиренны»; «В тот день, когда Дух (Джибрил) и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит Милостивый, и говорить они будут правду» (78:38); «В тот день власть будет истинной и будет принадлежать Милостивому» (25:26). Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Милость Аллаха состоит из ста частей, и только одну часть Он ниспослал Своим рабам, благодаря чему они относятся друг к другу с милостью и состраданием. Даже животное приподнимает копыто для того, чтобы не затоптать своего детеныша, потому что в его сердце заложено милосердие. А когда наступит День воскресения, к этой части милости присоединится еще девяноста девять частей, благодаря чему Аллах смилостивится над Своими рабами». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Аллах проявляет к Своим рабам больше сострадания, чем мать к собственному ребенку». Человек может говорить о милости Аллаха, что угодно, но она все равно будет превыше всего сказанного. Он может представлять ее себе, какой угодно, но она все равно окажется больше. Пречист Тот, Кто проявляет милость, когда милует и вознаграждает и даже когда поступает справедливо и наказывает! Пречист Тот, Чья милость осеняет все сущее и чье великодушие объемлет всякую тварь! Преславен Тот, Кто не нуждается в Своих рабах, но проявляет к ним сострадание! Его рабы непрестанно нуждаются в Его заботе и не способны прожить без Его щедрот даже мгновение ока.