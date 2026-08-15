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Tefsir: Taha 20:105
Taha
105
20:105
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلۡجِبَالِ
فَقُلۡ
يَنسِفُهَا
رَبِّي
نَسۡفٗا
١٠٥
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Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پرسیاری شاخهكانت لێ ئهكهن له ڕۆژی قیامهت ئایا دهمێنێت یان لهناو دهچێت [
فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥)
] تۆ بڵێ: پهروهردگارم له ناخی زهوی ههڵیانئهكێشێ و ئهیانتهقێنێتهوهو به ههوادا ئهڕۆن.