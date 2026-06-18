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Muhammad
19
47:19
فاعلم انه لا الاه الا الله واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ١٩
فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ١٩
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Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 47:19 deri në 47:20
Любое знание подразумевает не только ясное представление о сути той или иной вещи, но и претворение в жизнь всех ее требований, и только в этом случае знание можно считать полным. В этом аяте Аллах повелел каждому человеку в обязательном порядке узнать, что нет божества, кроме Него. Никто, кем бы он ни был, не имеет права оставаться в неведении об этом. Более того, каждый из нас глубоко нуждается в знании этого важнейшего вопроса. Как же можно убедиться в том, что нет божества, кроме Аллаха? Доказательств этого много. Во-первых, достаточно задуматься над именами Аллаха, Его прекрасными качествами и достойными похвалы деяниями, чтобы понять, что все они свидетельствуют о совершенстве, величии и могуществе Аллаха. Все это обязывает человека обожествлять Славного, Достохвального, Великого и Прекрасного Господа и от всей души поклоняться Ему. Во-вторых, Всевышний Аллах является Единственным Творцом и Правителем во Вселенной, а следовательно, только Он заслуживает поклонения творений. В-третьих, все зримые и незримые блага, которые окружают человека в этом мире, дарованы ему Аллахом, и это также обязывает нас всей душой любить своего Благодетеля и обожествлять только Его одного, не придумывая для себя других богов. В-четвертых, праведники, которые поклоняются одному Аллаху, уже на этом свете удостаиваются милости Господа и Его помощи, в то время как многобожников и неверующих постигает Божья кара. Многочисленные подтверждения этого однозначно свидетельствуют о том, что только Всевышний Аллах заслуживает поклонения. В-пятых, идолы и другие творения, которых многобожники приравнивают к Аллаху и которым они поклоняются наряду с Ним, имеют много недостатков. Все они слабы и беспомощны и не в состоянии принести пользу или причинить вред не только другим, но и самим себе. Они не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением и не в силах защитить многобожников, которые поклоняются и унижаются перед ними. Они не могут принести им пользы даже весом в одну пылинку. Все это означает, что только Аллах достоин поклонения Своих рабов, а боги, которых люди сами придумали для себя, бесполезны и беспомощны. В-шестых, все Священные Писания независимо друг от друга провозглашают единобожие. В-седьмых, все пророки, посланники и праведные богословы, а это - самые лучшие, самые благородные, самые здравомыслящие и самые мудрые люди, свидетельствуют о том, что нет божества, кроме Аллаха. В-восьмых, многочисленные знамения, которые Аллах явил людям по свету и в них самих, являются величайшим доказательством единства Творца, а мудрость, изящество и красота их сотворения свидетельствуют о том, что только Он заслуживает поклонения Своих рабов. Об этих и многих других доказательствах Аллах неоднократно напоминает людям в своем Писании и призывает их уверовать в то, что никто, кроме Него, не заслуживает поклонения. Человеку достаточно задуматься хотя бы над одним из этих доводов, чтобы ему стала ясна истина и чтобы он избавился от любых сомнений по этому поводу. А доказательств единобожия много. Они усиливают друг друга и самыми разными путями доказывают, что Господь Бог один. Благодаря ним вера и знание рабов Аллаха становятся твердыми, как могучие горы, и их не могут пошатнуть ни сомнения, ни измышления неверующих. И чем больше враги Аллаха пытаются посеять в их душе сомнение и переубедить их, тем сильнее и совершеннее становятся их вера и знание. Существует еще одно величайшее свидетельство единобожия. Это - Священный Коран. Стоит нам только задуматься над этим Писанием и поразмышлять над его аятами, как перед нами открывается величайшая дверь к познанию единобожия. Таким путем любой из нас может узнать об основах и частностях единобожии больше, чем любым другим способом. Далее Всевышний повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, каяться в прегрешениях, молить Его о прощении, совершать благие дела, искупающие грехи, не совершать злодеяний и прощать чужие ошибки. Он повелел ему просить прощения грехам верующих мужчин и женщин, потому вера в их сердцах обязывала его молить Аллаха о прощении для них. Более того, каждый мусульманин обязан просить Его о прощении для своих братьев и сестер. Молить о прощении для верующих означает заботиться об избавлении их от грехов и наказания. А это обязывает всех мусульман давать друг другу добрые советы, желать другим того же, что и самим себе, призывать друг друга к добру и удерживать от зла, а также прощать чужие ошибки и проступки. Кроме того, это обязывает мусульман всеми силами стремиться к единству и взаимопониманию и стараться положить конец взаимной злобе, которая влечет за собой вражду и раздор и умножает человеческие грехи. Аллаху известно о том, чем вы занимаетесь и как проводите время, куда вы ходите и где отдыхаете. Он ведает обо всем, что вы делаете, когда бодрствуете или спите, и поэтому воздаяние за ваши деяния будет самым полным и справедливым.