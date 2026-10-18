Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Aja 73
Maryam
73
19:73
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا ٧٣
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍۢ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌۭ مَّقَامًۭا وَأَحْسَنُ نَدِيًّۭا ٧٣
وَإِذَا
ﲔ
تُتۡلَىٰ
ﲕ
عَلَيۡهِمۡ
ﲖ
ءَايَٰتُنَا
ﲗ
بَيِّنَٰتٖ
ﲘ
قَالَ
ﲙ
ٱلَّذِينَ
ﲚ
كَفَرُواْ
ﲛ
لِلَّذِينَ
ﲜ
ءَامَنُوٓاْ
ﲝ
أَيُّ
ﲞ
ٱلۡفَرِيقَيۡنِ
ﲟ
خَيۡرٞ
ﲠ
مَّقَامٗا
ﲡ
وَأَحۡسَنُ
ﲢ
نَدِيّٗا
ﲣ
٧٣
ﲤ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.